Коломойському подовжили запобіжний захід: бізнесмен заявляє про невідповідність у свідченнях

Бізнесмен звернув увагу Печерського суду на те, як змінились свідчення у справі за 20 років.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою до 9 квітня у справі про нібито організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Своєю чергою Ігор Коломойський під час засідання звернув увагу судді на невідповідність свідчень 2003 та 2024 років. Посилаючись на протоколи бізнесмен наголосив, що ще під час допиту 2003 року потерпілий Сергій Карпенко зазначає, що справа стосувалася 2 млн грн.

"Можна припустити, що напад на мене і заподіяння мені тілесних ушкоджень пов'язано з моєю діяльністю. Наша компанія представляє інтереси власника металургійного комбінату "Дніпроспецсталь", російської фірми "Барінг Восток", яка володіє майже 60,2% акцій. 3 липня ми провели збори на зазначеному підприємстві, 4 липня я разом зі своїм партнером на прохання Коломойського прийшли в офіс, де Коломойський став погрожувати нам розправою. Казав, що він хотів придбати близько 60% акцій "Дніпроспецсталі" за 50 мільйонів гривень, а у зв'язку з проведеними нами зборами він має заплатити 52 мільйони гривень, тож 2 мільйони гривень ми маємо йому компенсувати", – зацитував бізнесмен протокол допиту Карпенка станом на 2003 рік.

Після цього, Ігор Коломойський звернув увагу дивним чином вони перетворилися на 2 млн дол під час допиту 2024 року.

"Я розумію, що можна сказати, що минуло 20 років, і людина забула, але я вважаю, що це пов'язано з такими подіями в житті, які важко забути. Тому навряд чи 2 млн грн можна трансформувати в 2 млн доларів за забудькуватістю. За підказкою, так, за забудькуватістю, навряд", – зазначив Коломойський на засіданні суду.

Окрім того, бізнесмен наголосив, що згідно з матеріалами допиту Карпенка 2024 року, він переконує, що на момент замаху в нього "не було конфліктів ні з ким окрім Коломойського", однак протокол 2003 року свідчить про те, що конфлікти були ще як мінімум з трьома людьми.

Ігор Коломойський розповів про невідповідність показів Карпенка у справі про замовне вбивство

Нагадаємо, раніше адвокати Коломойського дали пресконференцію, на якій розповіли деталі щодо кожної справи проти підзахисного.

Читайте також: