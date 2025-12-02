ТСН у соціальних мережах

145
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, - адвокат

Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © Getty Images

Адвокати Ігоря Коломойського направили до апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665. Про це повідомив представник Ігоря Коломойського адвокат Олександр Лисак.

"Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду рішення Високого суду Лондона не може вважатися остаточним, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку. У такому випадку всі дії, спрямовані на виконання рішення суду першої інстанції, підлягатимуть негайному повороту з компенсацією усіх пов’язаних з цим витрат", - пояснив Лисак.

Від зазначив, що попередня відмова суду першої інстанції у наданні дозволу на апеляційне оскарження жодним чином не обмежує право сторони на оскарження рішення напряму до апеляційного суду:

"Більше того, вказана відмова у дозволі на апеляцію буде також перевірена апеляційним судом на предмет правомірності разом з основним рішенням у справі".

Адвокат додав, що сторона Ігоря Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевірку незалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції.

