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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Коломойський розповів, чому його не пускають на судові засідання

Бізнесмен заявив, що правоохоронці бояться, що спливуть «фабрикації у всіх справах».

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

За словами українського бізнесмена Ігоря Коломойського, правоохоронці брехнею намагаються не допустити його до судових засідань, заявляючи про те, що йому нібито загрожує небезпека.

Про це заявив Ігор Коломойський в залі суду, передає кореспондент УНІАН.

«Усе брехня. Усе брехня і провокація, яку вони самі ж розіграли. Щоб я нікуди не потрапив, ні до яких судів. Бо одразу спливуть фабрикації у всіх справах. Тобто наближаємося до моменту істини, і вони не хочуть, щоб усе це вийшло назовні. А потім з’ясується, що мене три роки тримали в тюрмі ні за що», — заявив Коломойський.

На запитання журналіста про те, чи справді справа Ігоря Коломойського наближається до моменту істини, український бізнесмен відповів: «У нашій країні „момент істини“ може й ніколи не настати. Ось погляньте на обличчя прокурора. Ви думаєте, він хоче „моментів істини“? Я думаю, що він звільниться раніше й піде в адвокати. Ну, за час мого перебування (за ґратами — ред.) на посаді вже було три генеральні прокурори. Двоє втекли. А скільки заступників генерального прокурора — я навіть порахувати не можу».

Нагадаємо, після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Раніше у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.

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