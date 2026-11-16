- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 2 хв
Коломойський розповів, чому його не пускають на судові засідання
Бізнесмен заявив, що правоохоронці бояться, що спливуть «фабрикації у всіх справах».
За словами українського бізнесмена Ігоря Коломойського, правоохоронці брехнею намагаються не допустити його до судових засідань, заявляючи про те, що йому нібито загрожує небезпека.
Про це заявив Ігор Коломойський в залі суду, передає кореспондент УНІАН.
«Усе брехня. Усе брехня і провокація, яку вони самі ж розіграли. Щоб я нікуди не потрапив, ні до яких судів. Бо одразу спливуть фабрикації у всіх справах. Тобто наближаємося до моменту істини, і вони не хочуть, щоб усе це вийшло назовні. А потім з’ясується, що мене три роки тримали в тюрмі ні за що», — заявив Коломойський.
На запитання журналіста про те, чи справді справа Ігоря Коломойського наближається до моменту істини, український бізнесмен відповів: «У нашій країні „момент істини“ може й ніколи не настати. Ось погляньте на обличчя прокурора. Ви думаєте, він хоче „моментів істини“? Я думаю, що він звільниться раніше й піде в адвокати. Ну, за час мого перебування (за ґратами — ред.) на посаді вже було три генеральні прокурори. Двоє втекли. А скільки заступників генерального прокурора — я навіть порахувати не можу».
Нагадаємо, після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Раніше у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.