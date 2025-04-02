ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

Приватбанку не вдалося стягнути з Ігоря Коломойського 600 мільйонів доларів в Окружному суді Тель-Авіва.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Приватбанк

Приватбанк / © УНІАН

Ігор Коломойський виграв судову справу проти ПриватБанку в Ізраїлі, відкинувши його вимоги на суму у 600 мільйонів доларів. Відповідне рішення Окружного суду Тель-Авіва було остаточнопідтверджене в апеляційному порядку.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

«Таким чином, Приватбанку не вдалося стягнути з Ігоря Коломойського 600 мільйонів доларів в Окружному суді Тель-Авіва. Проте Приватбанк, з невідомих причин, публічно не прокоментував судовий процес. Важливо розуміти чи є доцільним витрачання мільярдів державних коштів на юридичний супровід таких процесів?» — зазначив адвокат.

Нагадаємо, в грудні 2019 року, Приватбанк звернувся в Окружний суд Тель-Авіва з позовом про повернення 600 млн доларів, які в період з 2007 по 2011 роки, на думку банку, незаконно були виведені з ПриватБанку і розміщені на рахунку в Ізраїльському банку Дисконт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie