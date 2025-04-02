Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

Приватбанк / © УНІАН

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Ігор Коломойський виграв судову справу проти ПриватБанку в Ізраїлі, відкинувши його вимоги на суму у 600 мільйонів доларів. Відповідне рішення Окружного суду Тель-Авіва було остаточнопідтверджене в апеляційному порядку.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

«Таким чином, Приватбанку не вдалося стягнути з Ігоря Коломойського 600 мільйонів доларів в Окружному суді Тель-Авіва. Проте Приватбанк, з невідомих причин, публічно не прокоментував судовий процес. Важливо розуміти чи є доцільним витрачання мільярдів державних коштів на юридичний супровід таких процесів?» — зазначив адвокат.

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Нагадаємо, в грудні 2019 року, Приватбанк звернувся в Окружний суд Тель-Авіва з позовом про повернення 600 млн доларів, які в період з 2007 по 2011 роки, на думку банку, незаконно були виведені з ПриватБанку і розміщені на рахунку в Ізраїльському банку Дисконт.