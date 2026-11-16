Коломойський звинуватив співробітників СБУ в тиску на прокуратуру

Ігор Коломойський / © ТСН

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Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що співробітники Служби безпеки України нібито чинили тиск на прокуратуру після рішення суду про зменшення йому застави. За його словами, саме втручання представників спецслужби могло стати причиною оскарження цього рішення.

Про це Коломойський заявив під час виступу в суді.

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Бізнесмен пригадав, що 30 вересня Подільський районний суд Києва продовжив йому тримання під вартою, водночас зменшивши розмір застави з приблизно 948 млн до 615,68 млн гривень. Коломойський заявив, що сприйняв це рішення як позитивний сигнал, хоча наголосив, що навіть зменшена сума застави залишається для нього непідйомною.

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Водночас, за його словами, невдовзі після ухвалення рішення суду прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою повернути попередній розмір застави. Бізнесмен пов'язав це з нібито втручанням співробітників СБУ.

Коломойський стверджує, що 1 жовтня перебував в Офісі генерального прокурора в межах іншого кримінального провадження. Там він нібито зустрів представників Бюро економічної безпеки та співробітників СБУ. За твердженням Коломойського, ці правоохоронці влаштували скандал у прокуратурі, після чого відбулися кадрові зміни, а прокурор подав апеляційну скаргу.

"Вони ще чинять тиск на прокуратуру, тобто вони чинять тиск на всіх", — заявив бізнесмен.

Крім того, Коломойський звинуватив правоохоронців у фальсифікації матеріалів кримінального провадження. За його словами, справа налічує 568 томів, які він назвав сфальсифікованими. Також бізнесмен стверджує, що під час розслідування нібито застосовувалися нічні допити та тиск на свідків.

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Коломойський висловив переконання, що правоохоронці не зацікавлені в початку розгляду справи по суті, оскільки тоді, за його словами, можуть стати відомими обставини проведення слідчих дій.

Наприкінці виступу він звернувся до виконувача обов'язків генерального прокурора, закликавши його не піддаватися впливу окремих співробітників спецслужби.

"Не треба слухати співробітників НКВС, тому що співробітники НКВС залишаться при своїх погонах, званнях і становищі, а працівники прокуратури знову кудись поїдуть у терміновому порядку", — заявив Коломойський.

Водночас бізнесмен попросив суд задовольнити апеляційну скаргу його захисту та відхилити скаргу прокуратури.

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Зазначимо, що наведені Коломойським звинувачення на адресу співробітників СБУ та прокуратури є його власними твердженнями. Незалежного підтвердження цих заяв наразі немає.

Нагадаємо, після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Раніше у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.

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