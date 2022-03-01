Колона білоруських танків перебуває за 30 км від українського кордону - розвідка

Колона білоруських танків перебуває за 30 км від українського кордону - розвідка

Зараз білоруські війська стоять на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин.

Колона білоруських танків у складі 300 одиниць ще не перетнула кордон з Україною - військова техніка перебуває приблизно 30 км від державного українського кордону.

У Головному управлінну розвідки Міністерства оборони України попереджають, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону перебувають білоруські танки у кількості близько 300 шт. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від державного кордону України).

Втрати росіян, які воюють проти України: