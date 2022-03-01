Колона окупантів заїхала до сіл у напрямку Миколаєва: йде бій

Йде переміщення техніки у три колони.

До Миколаєва намагаються прорватися три колони російської військової техніки. Наразі йдуть жорстокі бої.

Про це повідомляє голова ВОА Миколаївської області Віталій Кім.

"Йде переміщення техніки у три колони, купа відео з боку Снігурівки, Баштанки тощо. Працює наша техніка, «вертушки» там палять їх тощо. Бачу, що у внутрішніх чатах місцевий олігарх дає за спалену техніку 1000 доларів. Я підтримаю його також. Є ті одиниці техніки, які відірвалися, їх палять прямо там, – сказав голова ОВД.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: