Колона пожежних машин із сиренами наполохала Рівне: що трапилось

Залишений на сходах лікарні недопалок підняв на ноги 40 рятувальників.

Колона пожежних машин із сиренами наполохала увечері Рівне. Очевидці зафільмували, як з десяток автомобілів поспішають на виклик.

Виявилося, майже 40 рятувальників рушили до обласної лікарні - це найбільший медзаклад на Рівненщині. Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, звідти повідомляли про задимлення в одному з корпусів, де перебували близько півтори сотні пацієнтів, а ще й медперсонал.

Новини України: ввечері колона пожежних машин із сиренами наполохала Рівне

Саме тому пожежники миттю кинулися до шпиталю. Там обстежили будівлю, однак займань, офіційно повідомили, - не виявили. А от між четвертим та п'ятим поверхом все ж знайшли звідки диміло. Мовляв, хтось на сходах залишив недопалок.

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