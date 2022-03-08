Колона з гуманітарною допомогою Маріуполю тимчасово зупинилась через бойові дії

Із Запоріжжя вийшла колона гуманітарної допомоги Маріуполю з харчами та ліками.

Однак через бої вантажівки зупинились у місті Оріхів. Про заявив генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

«Наразі з Запоріжжя вийшла колона з 30 автобусів та 8 фур з гуманітарною допомогою, ліками, продуктами харчування. Ця колона станом на годину тому знаходиться в місті Оріхів, але за містом почалися бойові дії і наразі координаторами колони з обласної державної адміністрації Запорізької та Донецької областей приймається рішення про подальші дії: повертати колону чи зачекати, поки завершаться бойові дії, та слідувати далі до Маріуполя», - зазначив Олександр Мироненко.

Нагадаємо, для евакуації мирного населення та для доставки гуманітарного вантажу до Маріуполя необхідний «зелений» коридор та режим тиші. Вчора евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя через потужні обстріли міста. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Метінвест ще кілька днів тому сформував колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, однак через постійні обстріли вантаж так і не може бути доставлений.