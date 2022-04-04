Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя все ще заблокована у Мангуші - Верещук

Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя все ще заблокована у Мангуші - Верещук

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини.

В Україні за 4 квітня всього евакуйовано 3 376 людей.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш.

"Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки", - зазначила віцепрем'єрка.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

Не дивлячись на домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.

"Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку російської федерації роботі гуманітарних коридорів, не припинемо спроби з порятунку наших людей", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські солдати та їх керівники, які не загинуть зараз, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності у майбутньому. "Зробимо для цього все необхідне", - підсумував він.

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