"Колона залишилася у Бердянську": Верещук повідомила про черговий зрив допомоги Маріуполю

У понеділок, 14 березня, гумколона знову спробує прорватися у Маріуполь.
Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про чергову невдалу спробу передати гуманітарну допомогу Маріуполю.
Про це Верещук заявила в ефірі телемарафону UAразом.
"Колона залишилася у Бердянську. Завтра знову спробує прорватися у Маріуполь. Сьогодні звертаються посольства Греції, Туреччини з проханням врятувати їхніх громадян, але ми розуміємо, що ключ в руках у Путіна", – заявила Верещук.
Президент Володимир Зеленський очікував на доставку допомоги в Маріуполь 13 березня. Глава держави називав успішність процесу тестом на людяність Москви.
Нагадаємо, генштаб ЗСУ попередив про можливі диверсії російських окупантів на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою.
Читайте також: