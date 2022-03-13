"Колона залишилася у Бердянську": Верещук повідомила про черговий зрив допомоги Маріуполю

"Колона залишилася у Бердянську": Верещук повідомила про черговий зрив допомоги Маріуполю

У понеділок, 14 березня, гумколона знову спробує прорватися у Маріуполь.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про чергову невдалу спробу передати гуманітарну допомогу Маріуполю.

Про це Верещук заявила в ефірі телемарафону UAразом.

"Колона залишилася у Бердянську. Завтра знову спробує прорватися у Маріуполь. Сьогодні звертаються посольства Греції, Туреччини з проханням врятувати їхніх громадян, але ми розуміємо, що ключ в руках у Путіна", – заявила Верещук.

Президент Володимир Зеленський очікував на доставку допомоги в Маріуполь 13 березня. Глава держави називав успішність процесу тестом на людяність Москви.

Нагадаємо, генштаб ЗСУ попередив про можливі диверсії російських окупантів на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою.

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