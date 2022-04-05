"Колонну розстріляли як у тирі": ОМОНівці з Хакасії в РФ відмовляються їхати в Україну

"Колонну розстріляли як у тирі": ОМОНівці з Хакасії в РФ відмовляються їхати в Україну

Місцеві силовики відмовилися воювати в Україні після того, як дізналися, що загинули їхні колеги.

Російські регіональні ЗМІ все частіше пишуть, що військові та росгвардійці відмовляються їхати в Україну.

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Про це йдеться у матеріалі місцевого видання у Хакасії.

Сайт республіки у матеріалі під заголовком "Отказники или почему 11 бойцов ОМОН росгварії отказались от участия в спецоперации в Украине" повідомив, що 11 місцевих силовиків відмовилися їхати в Україну через великі втрати своїх колег.

"Колонну розстріляли як у тирі, її знищили через 5 годин після перетину кордону. Тільки в хакаському СОБРі виявилося 7 поранених, один зник безвісти та загиблі. Скільки тіл поліцейських республіки залишилися лежати на місці знищення колони, достеменно невідомо. Рахувати трупи було ніколи. Дуже великі втрати зазнав красноярський та кемерівський СОБР. Дехто потрапив у полон", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Наприклад, командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовилися від участі в бойових діях.