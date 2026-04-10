Колосальна сума: Шмигаль назвав місто, яке заборгувало державі 31 млрд за комуналку

Харків і харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за енергоносії.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

«Населення Харкова та Харківської області оплачує 98% (рахунків — Ред.) — доволі високий показник. Але, на жаль, місто Харків і харківські комунальні підприємства мають заборгованість перед державними підприємствами за електроенергію в розмірі майже 8 млрд грн, за газ — 23 млрд грн. Колосальні суми», — сказав голова Міненерго.

За його словами, це найбільші суми в загальному пакеті заборгованостей перед державними компаніями.

Що відомо про борги Харкова за комуналку

8 квітня «Економічна правда» опублікувала матеріал про те, що Харків накопичив велику заборгованість за комунальні послуги.

За інформацією видання, ця модель боргів формувалася роками ще за Кернеса і продовжилася за Терехова.

«До кінця березня 2026 року підприємства теплокомуненерго області заборгували за блакитне паливо рекордні 27,3 млрд грн. Це близько чверті газового боргу країни, який становить 113,7 млрд грн. Основна частина боргу — 16,83 млрд грн — сформована перед „Нафтогаз трейдингом“, ще 9,38 млрд грн — перед постачальником „останньої надії“ „Нафтогазом,“ ще 1,11 млрд грн — історична заборгованість перед „Нафтогазом“, утворена до 2021 року», — йшлося у статті.

«Якщо мені, як і Харкову, держава дозволить не платити за боргами і таким чином фактично продотує громаду на десятки мільярдів гривень, ми допомагатимемо армії набагато більше», — поскаржився в інтерв’ю УП міський голова Дніпра Борис Філатов.

Що відповів Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов вчора, ще до заяви Шмигаля у Раді, в соцмережах розкритикував статтю «Економічної правди».

«За 30 кілометрів від лінії фронту об’єктивно немає змоги в повному обсязі та в ті ж терміни виконувати всі фінансові зобов’язання, які були нормою в мирний час. Це не примха міської влади і не питання недисциплінованості. Це наслідок зруйнованої економіки, скорочення податкової бази, зупинки підприємств, вимушеної міграції сотень тисяч людей та щоденних атак на інфраструктуру», — пояснив він.

Мер Харкова стверджував, що в такому становищі перебуває не лише його місто. За його даними, значні заборгованості мають Чернігів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса та навіть ті міста і громади, які не розташовані безпосередньо на лінії фронту.

