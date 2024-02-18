"Колосальну роботу проведено": в Херсонській ОВА повідомили, яку територію вдалося розмінувати

Кожна громада підконтрольної Україні частини Херсонщини має план з розмінування і сама вирішує, які території слід звільняти від мін першочергово.

Третину земель звільненої від російських загарбників території правобережної Херсонщини уже вдалося розмінувати.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Колосальна робота проведена: зараз третина правобережної Херсонщини розмінована, а це 176 тис га саме с\г земель, а загалом - 203 тис га території", - повідомив голова Херсонської ОВА.

Він зазначив, що рік тому в області працювало лише 10 груп розмінування і 80 саперів. Зараз працює 250 груп і 1164 сапери. На розмінуванні територій області працюють Сили оборони, ДСНС, поліція, також є і гуманітарне розмінування, влада Херсонщини взаємодіє з міжнародними організаціями у цьому питанні.

Прокудін також наголосив про необхідність як машин з розмінування, так і спеціалістів. І йдеться не про окупований досі росіянами лівий берег області.

Нагадаємо, на Запоріжжі від початку великої війни сапери знешкодили майже 4 000 вибухонебезпечних предметів. Але попереду ще сотні необстежених гектарів. Особливо у деокупованих Херсонській та Харківській областях, куди теж виїздять надзвичайники. Цей досвід розмінувань, кажуть, знадобиться під час звільнення Запорізького регіону.

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