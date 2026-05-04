Коли безпечно вмикати пральну машину та бойлер: в "Укренерго" порадили, як уникнути відключень світла

Як уникнути відключень світла / © Pexels

Реклама

Щойно в Україні значно потеплішає, графіки відключення електроенергії можуть повернутися і стати постійними. Це пов’язано з великим споживанням у холодні та спекотні періоди. Енергетики розповіли, коли можна вмикати потужні електроприлади у сонячну погоду.

Про це пише «Укренерго».

Коли можна вмикати потужні електроприлади: поради енергетиків для українців

Українців закликають допомогти енергосистемі — користуватися потужними електроприладами лише в певний час. Найкращим є період від 10:00 до 17:00. У цей час споживання менше, ніж зранку та ввечері, коли люди повертаються з роботи.

Реклама

У період від 07:00 до 10:00 та від 18:00 до 22:00 спостерігається високий рівень споживання електроенергії, тож енергетики закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Дотримання правил допоможе якомога довше уникати графіків відключення електроенергії.

До України нарешті повернулася тепла погода. Нині в енергосистемі фіксують зниження рівня споживання електроенергії завдяки побутовим сонячним електростанціям та роботі промислових СЕС. Вони суттєво збільшують потужність генерації.

«Часто сукупність цих двох факторів спричиняє навіть надлишок потужності в енергосистемі, що призводить до вимушеного застосування обмежень для "зеленої" генерації», — пишуть в «Укренерго».

Кожен мегават обмежень оплачує «Укренерго». Йдеться про мільярди щороку.

Реклама

Енергетики закликають користуватися пральними машинками, посудомийками, бойлерами, прасками у денні години — від 10:00 до 17:00.

А у хмарну погоду та в період очікуваної літньої спеки краще переносити використання такої побутової техніки на ніч.

Яку техніку не можна підключати до подовжувача

Не всю побутову техніку можна підключати до подовжувачів. Фахівці застерігають: прилади потужністю понад 1000 Вт або ті, що виділяють тепло чи холод, мають підключатися безпосередньо до розетки.

Стандартні подовжувачі не розраховані на високі амперні навантаження, які виникають під час роботи великої побутової техніки.

Реклама

До списку «заборонених» пристроїв входять холодильники, мікрохвильовки, кондиціонери, обігрівачі, а також дрібна техніка (тостери, кавоварки) та фени, які споживають багато енергії за короткий час.

Новини партнерів