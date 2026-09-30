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Коли близькі далеко: чому подарунки стали способом підтримувати зв’язок під час війни Новини компаній
Війна розділила тисячі українських родин: близькі люди опинилися в різних містах і країнах, а особисті зустрічі для багатьох стали рідкістю. За таких обставин подарунок виконує не лише святкову функцію. Він допомагає нагадати про себе, проявити увагу та створити відчуття присутності, навіть коли між людьми тисячі кілометрів.
За результатами дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens та bodo у серпні 2026 року, 83% опитаних мають за кордоном родичів, друзів або знайомих, з якими підтримують зв’язок. Серед респондентів, які мають таких близьких, 69% хоча б інколи отримують від них подарунки. Найчастіше це відбувається кілька разів на рік або раз на рік.
Турбота цілий рік
День народження залишається найпоширенішою нагодою для подарунків — його назвали 58% отримувачів. Водночас 46% опитаних отримують подарунки без особливого приводу, а 37% — на Новий рік або Різдво.
Ці відповіді показують, що подарунок на відстані може бути не формальністю до певної дати, а способом підтримати людину саме тоді, коли їй це потрібно. Несподівана доставка, сертифікат або невеликий сюрприз допомагають сказати: «Я пам’ятаю про тебе» та «Мені важливо, як ти почуваєшся».
Від посилок до подарованих емоцій
Найчастіше близькі надсилають українцям продукти та солодощі — 53%, одяг або взуття — 40%, гроші — 35%. Однак подарунок дедалі частіше сприймається ширше, ніж просто матеріальна річ. 60% респондентів позитивно ставляться до ідеї отримати враження або послугу в Україні — наприклад, відпочинок, SPA, майстер-клас, вечерю чи розвагу.
Найбільш бажаними форматами стали відпочинок за містом або подорож — 32%, враження для всієї родини — 28% та можливість самостійно вибрати подарунок у межах визначеної суми — 25%.
«Отримані результати демонструють, що формат може бути значно ширшим: 60% опитаних позитивно ставляться до ідеї отримати в подарунок враження або певну послугу в Україні. Найчастіше це відпочинок чи подорож, враження для всієї родини або можливість самому обрати те, що хочеться», — коментує Анна Марчук, старший аналітик Info Sapiens.
Про дослідження: опитування проведене методом CAWI — онлайн-інтерв’ю — серед 1099 респондентів віком від 18 до 65 років. Вибірка не охоплювала тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.