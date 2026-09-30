Коли близькі далеко: чому подарунки стали способом підтримувати зв’язок під час війни

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За результатами дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens та bodo у серпні 2026 року, 83% опитаних мають за кордоном родичів, друзів або знайомих, з якими підтримують зв’язок. Серед респондентів, які мають таких близьких, 69% хоча б інколи отримують від них подарунки. Найчастіше це відбувається кілька разів на рік або раз на рік.

Турбота цілий рік

День народження залишається найпоширенішою нагодою для подарунків — його назвали 58% отримувачів. Водночас 46% опитаних отримують подарунки без особливого приводу, а 37% — на Новий рік або Різдво.

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Ці відповіді показують, що подарунок на відстані може бути не формальністю до певної дати, а способом підтримати людину саме тоді, коли їй це потрібно. Несподівана доставка, сертифікат або невеликий сюрприз допомагають сказати: «Я пам’ятаю про тебе» та «Мені важливо, як ти почуваєшся».

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Від посилок до подарованих емоцій

Найчастіше близькі надсилають українцям продукти та солодощі — 53%, одяг або взуття — 40%, гроші — 35%. Однак подарунок дедалі частіше сприймається ширше, ніж просто матеріальна річ. 60% респондентів позитивно ставляться до ідеї отримати враження або послугу в Україні — наприклад, відпочинок, SPA, майстер-клас, вечерю чи розвагу.

Найбільш бажаними форматами стали відпочинок за містом або подорож — 32%, враження для всієї родини — 28% та можливість самостійно вибрати подарунок у межах визначеної суми — 25%.

«Отримані результати демонструють, що формат може бути значно ширшим: 60% опитаних позитивно ставляться до ідеї отримати в подарунок враження або певну послугу в Україні. Найчастіше це відпочинок чи подорож, враження для всієї родини або можливість самому обрати те, що хочеться», — коментує Анна Марчук, старший аналітик Info Sapiens.

Про дослідження: опитування проведене методом CAWI — онлайн-інтерв’ю — серед 1099 респондентів віком від 18 до 65 років. Вибірка не охоплювала тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.

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