Коли буде потепління в Україні: чи чекати "бабиного літа" у жовтні і що буде з температурою

Прогноз погоди на жовтень 2025 / © ТСН

Незважаючи на відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. У Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками».

Про це в інтерв’ю повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, перша декада жовтня в Україні є досить прохолодною, а температура загалом близька до норми, хоча на Заході може бути й нижчою. Друга декада місяця очікується в межах кліматичних показників.

А от певного підвищення температури та можливого повернення так званого «бабиного літа» можна чекати у третій декаді місяця.

«За розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню. Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма», — наголосила експертка, уточнивши, що потепління слід чекати після 20-х чисел жовтня.

Чому в Україні можливі різкі перепади температури

Стабільного похолодання в країні поки не спостерігатиметься, адже такі температурні перепади є звичними для середини осені.

Наталія Птуха пояснила, що через географічне розташування в Україні можливі як затоки арктичного повітря, що приносить різке зниження температури, так і надходження тепла з південних широт. Саме таке чергування і спостерігається постійно впродовж осінніх сезонів.

Синоптики закликають стежити за подальшими уточненнями прогнозу погоди.

