Коли буде відремонтований нафтопровід "Дружба": Зеленський окреслив дедлайн

Зеленський

Пошкоджений нафтопровід «Дружба» в Україні планують частково відновити до кінця квітня. Об’єкт зможе функціонувати, хоча повноцінний ремонт усіх елементів наразі не завершать.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, роботи тривають, і вже найближчими тижнями інфраструктура буде придатною до використання.

«До кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати», — зазначив глава держави.

Президент уточнив, що частину резервуарів поки не вдасться відновити, однак це не завадить роботі нафтопроводу.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що відновлення об’єкта збігатиметься з виконанням зобов’язань з боку європейських партнерів.

«Ми дуже віримо, що це буде співпадати з іншими обов’язками країн Європейського Союзу, передусім Угорщини», — додав він.

Йдеться, зокрема, про рішення, які раніше блокувалися і мають важливе значення для України.

Як ми зазначали раніше, до України прибули експерти ЄС для перевірки технічного стану нафтопроводу «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських атак. Місія мала оцінити масштаби руйнувань, допомогти у відновленні роботи трубопроводу та визначити необхідну технічну і фінансову підтримку. Зупинка «Дружби» раніше спричинила напруженість відносин з окремими країнами ЄС, зокрема Угорщиною, через припинення транзиту нафти.