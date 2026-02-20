- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли чекати на прорив у переговорах: політолог назвав вирішальну дату та головну умову
Експерт назвав середину весни 2026 року вирішальним моментом для початку реальних перемовин.
Реальна можливість для зрушення у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні може виникнути вже в середині весни.
Про це заявив політолог і голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері «КИЇВ24».
Геополітика та візит Трампа до Китаю
За словами експерта, зараз Україна та союзники перебувають у періоді «консервативної оборони». Проте ситуація має шанси на докорінну зміну після знакової події на світовій арені.
«Ситуація може змінитися після великої геополітичної події — візиту Дональда Трампа до Пекіна», — зазначив Чаленко.
Політолог підкреслив, що окрім дипломатичних зусиль, критично важливими залишаються економічні важелі впливу на агресора, зокрема:
посилення санкційного тиску;
системне виснаження економіки РФ.
Спростування від Офісу президента
Водночас в інформаційному полі з’явилися чутки про нібито плани тривалої війни. Зокрема, деякі ЗМІ поширили інформацію про наказ Володимира Зеленського нібито готуватися до бойових дій ще на три роки.
В Офісі президента офіційно спростували ці закиди, назвавши їх такими, що не відповідають дійсності. В ОП наголошують на пріоритетності досягнення справедливого миру, а не штучному затягуванні термінів війни.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.