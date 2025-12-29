Коли чекати на онлайн-вибори через "Дію": у Мінцифри пояснили реалії

Застосунок "Дія" / © УНІАН

Проведення президентських або будь-яких інших виборів через застосунок “Дія” наразі не розглядається. Жодної практичної чи технічної роботи в цьому напрямку не ведеться.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok 29 грудня.

За словами урядовця, впровадження онлайн-голосування — це не лише технічне, а й юридичне питання. Для реалізації такого формату необхідно пройти кілька етапів, зокрема: ухвалити відповідні правки до законів у Верховній Раді та отримати офіційне визначення від Центральної виборчої комісії щодо потреби й порядку впровадження. Лише після цього команда “Дії” зможе почати роботу.

“На сьогоднішній момент, окрім дискусії онлайн, робіт над цим напрямком не ведеться. Ані Мінцифра, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту”, — наголосив Федоров.

Контекст:

Раніше президент Володимир Зеленський підкреслював, що питання проведення виборів чи референдумів щодо чутливих тем має враховувати безпеку.

Голова правління мережі “Опора” Ольга Айвазовська зазначала, що онлайн-голосування, запропоноване Давидом Арахамією, може створити ризики для безпеки.

А народний депутат Федір Веніславський додав, що організувати президентські вибори під час війни наразі неможливо через безпекові та організаційні виклики.