Коли для України настане переламний момент у війні: Die Welt назвала термін

Die Welt про переламний момент: весняний кулак РФ розсипався

Реклама

Весняний наступ Росії зазнав невдачі, водночас розробка безпілотників в Україні стрімко просувається. Переламний момент у цій війні більше не є далекою мрією для України.

Про це пише німецька газета Die Welt.

На думку опитаних виданням експертів, Україні, ймовірно, доведеться готуватися до нових і набагато інтенсивніших російських атак у найближчі дні та тижні. Росія перебуває під тиском і хоче домогтися рішення на свою користь.

Реклама

З цією метою Москва зараз консолідує частини свого стратегічного резерву в Україні, які насправді призначалися для захисту кордонів в інших місцях. Президент України Володимир Зеленський нещодавно на пресконференції назвав це «ризикованим кроком».

Кремль видав директиву про захоплення останніх українських опорних пунктів у Донецькій області до кінця квітня. Вимога включає вже підконтрольні Силам оборони міста Дружківка, Костянтинівка та Покровськ.

«Встановленого терміну неможливо дотриматися», — сказав Зеленський, додавши, що британська розвідка також погоджується з його думкою.

Експерти оцінюють, що Росія може захопити всю область лише за кілька років, враховуючи її нинішні темпи просування. Навіть оптимістичні російські прогнози передбачають, що це станеться не раніше серпня 2027 року. В будь-якому разі видання прогнозує великі втрати для РФ. Крім того, Москві також доведеться захопити Краматорськ, який протягом багатьох років укріплювався.

Реклама

Досі Росія проводила політику випаленої землі. Села перетворювалися на руїни заради просування її інтересів. Однак ця жорстока тактика навряд чи так легко спрацює сьогодні.

Радник міністра оборони, волонтер і блогер Сергій Стерненко переконаний, що 2026 рік може стати переламним — на передовій, у повітрі, а також щодо внутрішньополітичної ситуації в РФ.

Посилення цензури в Росії, перебої в доступі до мобільного інтернету та блокування Telegram є «ознаками того, що Кремль боїться нестабільності у країні».

У виданні зазначають, що наразі неможливо достовірно передбачити, наскільки насправді ослаблений Кремль. Поки що немає жодних ознак того, що Путін відхиляється від своєї стратегії. День за днем ​​його солдати намагаються захопити українську територію.

Реклама

Україна переходить у наступальний режим. У майбутньому на передовій буде розгорнуто набагато більше безпілотників середньої дальності, ніж в останні місяці. «Наразі були лише спорадичні атаки», — сказав Стерненко. Завдяки нещодавно розробленим системам з дальністю дії від 50 до 150 кілометрів наявна 15-кілометрова кілзона буде значно розширена.

Російський весняний наступ, як погоджуються експерти, був майже повністю невдалим. За їхніми власними даними, українські Збройні сили змогли повернути собі понад 400 квадратних кілометрів поблизу Олександрівки та Гуляйполя за перші три місяці — більше, ніж за тривалий час.

Водночас атаки на російські радари та системи протиповітряної оборони тривають на окупованих територіях, а також у межах російської території. Це відкриває шлях для українських «глибоких ударів», тобто атак углиб країни.

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар розповів журналістам видання, що Росія перебуває на переламному етапі і потенційно може зіткнутися з економічним колапсом. Однак він не хоче робити ставки на це.

Реклама

«Але якщо Україна продовжуватиме так, як вона продовжувала протягом останніх двох тижнів (бити по нафтогазовій інфраструктурі РФ — Ред.), то Москва, безсумнівно, матиме серйозну проблему», — додав він.

«Але якщо Україна продовжуватиме так, як вона продовжувала протягом останніх двох тижнів (бити по нафтогазовій інфраструктурі РФ — Ред.), то Москва, безсумнівно, матиме серйозну проблему», — додав він.