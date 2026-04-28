Коли до України прийде довгоочікуване потепління: синоптик відповів

В Україні вже на початку травня розпочнеться поступове потепління. Хоч у деяких регіонах буде дещо прохолодніше, але заморозки відступатимуть.

Про це розповів синоптик Іван Семиліт в інтерв’ю для NV.

З його слів, холодна погода із заморозками наповерхні ґрунту та в повітрі почне змінюватися на початку травня.

«1−2 травня переважно сухо. А ще — без мінуса в повітрі у темний час доби. Вночі 1−2 травня ми очікуємо вже в межах +1 +7° тепла. У більшості областей зберігатимуться заморозки 0 -3°, але це лише на поверхні ґрунту. Денна температура повітря підвищиться спершу до +7-13°, а в суботу, 2 травня, сягатиме +16°», — розповів синоптик.

Втім, у східних та північно-східних областях все ще буде прохолодніше. Втім, у Закарпатській області наприкінці тижня синоптики прогнозують до +19°.

У Києві від 1 травня температура повітря підвищиться до +12-15°, а в області навіть до +16°

«Надалі (в Україні — Ред.) очікується підвищення температури, а саме вночі від +1-7° до +5-11°, а вдень максимуми коливатимуться від +12-18° до +17-23°», — зазначив експерт.

Погода в Україні у травні

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°). Це 0 на 1,5 градусів нижче за норму.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич наголосив, що наа межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Втім, вже у перших числах травня «намітиться тенденція до поступового потепління».

Дата публікації 19:37, 27.04.26

