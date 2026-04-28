ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Коли до України прийде довгоочікуване потепління: синоптик відповів

Синоптик повідомив, скільки ще будуть триматися заморозки в країні.

Автор публікації
Олена Капнік
Коментарі
Весна. / © pixabay.com

В Україні вже на початку травня розпочнеться поступове потепління. Хоч у деяких регіонах буде дещо прохолодніше, але заморозки відступатимуть.

Про це розповів синоптик Іван Семиліт в інтерв’ю для NV.

З його слів, холодна погода із заморозками наповерхні ґрунту та в повітрі почне змінюватися на початку травня.

«1−2 травня переважно сухо. А ще — без мінуса в повітрі у темний час доби. Вночі 1−2 травня ми очікуємо вже в межах +1 +7° тепла. У більшості областей зберігатимуться заморозки 0 -3°, але це лише на поверхні ґрунту. Денна температура повітря підвищиться спершу до +7-13°, а в суботу, 2 травня, сягатиме +16°», — розповів синоптик.

Втім, у східних та північно-східних областях все ще буде прохолодніше. Втім, у Закарпатській області наприкінці тижня синоптики прогнозують до +19°.

У Києві від 1 травня температура повітря підвищиться до +12-15°, а в області навіть до +16°

«Надалі (в Україні — Ред.) очікується підвищення температури, а саме вночі від +1-7° до +5-11°, а вдень максимуми коливатимуться від +12-18° до +17-23°», — зазначив експерт.

Погода в Україні у травні

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°). Це 0 на 1,5 градусів нижче за норму.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич наголосив, що наа межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Втім, вже у перших числах травня «намітиться тенденція до поступового потепління».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie