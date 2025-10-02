Коли до України прийде невелике "бабине літо": синоптикиня відповіла

Погода / © Pixabay

Українців вихідними 4-5 жовтня чекає невелике потепління. Вже у п’ятницю, 3 жовтня, очікується сонце.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі Ранок.LIVE.

Як зазначила фахівчиня, цьогоріч літо тривало майже на тиждень довше кліматичної норми й завершилося лише наприкінці вересня. Після цього до більшості регіонів прийшла метеорологічна осінь. Зараз спостерігається доволі прохолодна погода, втім вона загалом притаманна цьому сезону. Аномальних показників температура не демонструє.

“Вихідним зміниться вітер, з’явиться південна складова. Буде підвищення температури на кілька градусів. У п’ятницю очікується перерва в опадах, буде навіть прояснення. Сонце прозирне крізь хмари і додасть тепла, денні максимуми будуть дещо вищими. На вихідних температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас”, — розповіла Птуха.

На південному сході стовпчики термометрів можуть підійнятися до +20 °C. У більшості областей — до +10…+15 °C. Водночас прогнозуються дощі.

Як ми писали, 2 жовтня в Україні буде днем температурних контрастів. Погода разюче відрізнятиметься залежно від регіону.

Так, на заході, півночі, частині центральних областей вдень передбачається не вище +6+10 градусів. Тоді як на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +14+18 градус. У Києві 2-го жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів.