29
1 хв

Коли до України прийде справжнє осіннє похолодання: синоптик назвав дату

Практично до середини вересня в регіонах утримуватиметься антициклональний характер погоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Unsplash

В Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. Натомість до 12-13 вересня в регіонах утримуватиметься антициклональний характер погоди.

Про це розповів синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру в коментарі “Погода УНІАН” Іван Семиліт.

“Вже в другій половині місяця можемо очікувати на поступове, не різке, а саме - на поступове зниження температури. Зокрема із північно-східної частини. Можна сказати, що по діагоналі буде вона знижуватись. Тобто поступове таке зниження у нас буде", - наголосив синоптик.

За словами Семиліта, осінь - більш перехідний період року, а тому синоптичні процеси - мінливі.

"Атмосфера не стоїть на місці, а постійно змінюється. Через що може до нас доходити як прохолодна повітряна маса із Атлантики, приносячи прохолоду, так і вологу, або це можуть доходити повітряні маси із південних широт, тобто такі більш тропічні, приносячи більш теплі значення температури до нас", - розповів Семиліт.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на вересень. Зокрема, в “Укргідрометцентрі” наголошують, що перший місяць осені не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. За попереднім прогнозом, у вересні буде від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів.

29
