В Україні дощитим / © unsplash.com

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Увесь тиждень дощило, не особливо погода потішить і вихідними, кажуть синоптики, але називають дату, коли можна очікувати потепління.

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Цей тиждень здивував українців погодою, травень виявився холодним та дощовим, але й на вихідних не вдасться вільно прогулятися парком, бо синоптики прогнозують все ще прохолодну погоду.

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Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про те, що літа очікувати поки не варто, каже і синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що до України надходитиме холодне повітря з північних регіонів Європи. Внаслідок цього упродовж другої декади травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода з температурою на 4 — 8 °С нижче кліматичної норми.

Також він дав прогноз на вихідні.

У суботу, 17 травня, під впливом малорухомого циклону, у більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода. Можливі окремі грози.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура вдень +13…+18 °С, у західних областях +8…+13 °С.

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У неділю, 18 травня, вночі на Лівобережжі України пройдуть значні дощі, вдень у більшості областей також прогнозуються помірні, у Карпатському регіоні — значні дощі. Місцями грози. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у західній частині місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, на крайньому заході +8…+13 °С.

А тим часом синоптикиня Наталка Діденко каже, що незназне потепління очікується лише після 20 травня.

Крім того, синоптики потроху прогнозують, яким може бути початок літа. За даними фахівців, червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань.

Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях можливі заморозки до -5 °C, особливо на високогір’ї Карпат.

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У Києві червень обіцяє бути теплим, з денними температурами до +25 °C та нічними — до +15 °C. Опади будуть помірними, з переважанням сухої та сонячної погоди.

Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим.

Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж. Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік, найімовірніше, не буде винятком.

За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з’явиться за кілька діб до настання відповідної події.

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Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, натомість липень і серпень — дуже теплими.