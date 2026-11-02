Коли допомога обертається боротьбою: Юрій Дегас вклав мільйони у зоопарк і заявив про переслідування.

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Нова домівка для леопарда вже готова, тварина повернулася до оновленого вольєра. На допомогу Одеському зоопарку, за інформацією благодійного фонду «Безмежні можливості», спрямували понад два мільйони гривень особистих і залучених коштів. Бюджетне фінансування, як наголошують у команді, не використовували.

Водночас сам процес відновлення перетворився на протистояння, стверджує засновник фонду Юрій Дегас.

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Понад два місяці тому Дегас оголосив, що виділяє мільйон гривень на допомогу тваринам Одеського зоопарку. До ініціативи він закликав долучитися бізнес та небайдужих одеситів.

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Фонд «Безмежні можливості» підписав із закладом меморандум про співпрацю. Після отримання запиту від адміністрації команда взялася за першочергове завдання — відновлення вольєра леопарда.

За інформацією благодійників, для цього розробили проєкт, організували закупівлю матеріалів та виконання робіт. Завдяки додатковій підтримці загальна сума допомоги зоопарку перевищила два мільйони гривень.

За словами Дегаса, від початку робіт його команда зіткнулася з протидією. Він розповідає про звернення до державних органів, неодноразові виклики поліції та перевірки працівників бригади представниками ТЦК.

Меценат вважає ці дії спробами перешкодити відновленню. Також він заявляє, що не отримав очікуваного сприяння від міської влади.

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«На моє здивування, мою ініціативу навіть не підтримала міська влада, жодного сприяння чи допомоги від них ми не отримали. Я звик, що у нас у місті хороші справи — це завжди спротив і нелегко. Однак, коли мова йде про звичайну допомогу тваринам, я не очікував, що навіть тут зустріну опір», — зазначив Юрій Дегас.

За його словами, підтримка надходила з інших міст, від представників зоопарків та небайдужих людей.

«Ми отримали величезну підтримку на всеукраїнському рівні, від інших міст, зоопарків та небайдужих, але боляче, що у своєму рідному місті довелося боротися, підключати адвокатів та ледь не просити прийняти допомогу», — наголосив він.

Дегас повідомляє, що за заявою стосовно проведених робіт відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він пов’язує це з тиском, про який заявляв раніше.

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Меценат також висловлює припущення, що протистояння може бути пов’язане із зацікавленістю в території зоопарку.

«Я роками борюся із забудовою одеського узбережжя, історичних пам’яток, і чомусь мене не покидає думка, що земля, на якій зараз знаходиться Одеський зоопарк, комусь дуже необхідна для реалізації чергового проєкту забудови. Я щиро хочу, щоб я помилявся», — заявив Дегас.

Попри конфлікт, до підтримки закладу долучилися одесити. За даними фонду, День турботи про Одеський зоопарк об’єднав понад 200 учасників. Родини, ветерани, молодь і представники бізнесу прибирали та впорядковували територію.

Фонд, зі свого боку, забезпечив матеріали й обладнання для спільної роботи.

Команда «Безмежних можливостей» заявляє, що має намір продовжувати допомогу. Дегас сподівається, що публічне обговорення ситуації допоможе з’ясувати причини протистояння та дозволить зосередитися на подальшому поліпшенні умов для тварин.

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