Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

Коли і де очікуються різке похолодання та зимова погода: прогноз на 18 листопада

Холодний атмосферний фронт принесе різке зниження температури та зимові опади до кількох регіонів країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні стане холодніше

В Україні стане холодніше / © Pixabay

У вівторок, 18 листопада, погодні умови в Україні зіпсуються — прогнозується мокрий сніг та зниження температури.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, дощ пройде вночі у західних та північних областях.

На Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг.

Удень невеликий дощ очікується по всій Україні, крім північної частини.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині країни вдень пориви 15-20 м/с (вночі в Карпатах пориви 20-25 м/с).

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві вночі очікується дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

Раніше синоптикиня повідомила, що у листопаді не варто очікувати рекордних морозів.

