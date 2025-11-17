- Дата публікації
Коли і де очікуються різке похолодання та зимова погода: прогноз на 18 листопада
Холодний атмосферний фронт принесе різке зниження температури та зимові опади до кількох регіонів країни.
У вівторок, 18 листопада, погодні умови в Україні зіпсуються — прогнозується мокрий сніг та зниження температури.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, дощ пройде вночі у західних та північних областях.
На Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг.
Удень невеликий дощ очікується по всій Україні, крім північної частини.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині країни вдень пориви 15-20 м/с (вночі в Карпатах пориви 20-25 м/с).
Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.
У Києві вночі очікується дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.
Раніше синоптикиня повідомила, що у листопаді не варто очікувати рекордних морозів.