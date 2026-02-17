Відключення світла / © iStock

На всій території України в середу, 18 лютого, будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» в Telegram.

Зазначається, що причиною запровадження таких заходів є наслідки ракетно-дронових атак з боку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися протягом доби. Тому точний час відключення та обсяг обмеження потужності для конкретної адреси необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.

В «Укренерго» нагадали, що в моменти відновлення подачі електроенергії споживачам рекомендується користуватися нею максимально ощадливо, щоб уникнути перевантажень системи та забезпечити стабільність енергопостачання для всіх.

Заходи погодинних відключень та обмеження потужності застосовуються в усіх регіонах без винятку як для побутових, так і для промислових споживачів з метою збереження стабільної роботи енергосистеми в умовах пошкоджень об’єктів інфраструктури.

