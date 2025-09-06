Коли і як може закінчитися війна в Україні: ексначальник ГУР натякнув

війна Росії проти України / © ТСН

Пауза у війні, яку розв’язала Росія в Україні, призведе до поновлення бойових дій у майбутньому. Тому Україні потрібно отримати такі гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир.

Про це сказав начальник ГУР МОУ (2015-2016), голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у програмі Наталії Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі.

Він нагадав слова чинного очільника ГУР Кирила Буданова, який сказав, що для завершення війни неважлива постать перемовника, а важлива готовність Росії до миру.

«Коли буде готовність Росії до миру, тоді і буде досягнута політична домовленість. Але для ГУР війна буде закінчена лише тоді , коли останній військовий злочинець буде покараний», - процитував Кондратюк свого наступника на посаді.

Ексначальник ГУР зазначив, що Україна сьогодні не може самотужки завершити війну та повернути захоплені Росією території.

«Сьогодні наші військові та економічні можливості вже не дозволяють самостійно повернути захоплені Росією території . Контрнаступ у нас пішов не так, як треба. Втрата часу. Росія використала китайську техніку. Сьогодні ми не здатні без додаткової підтримки Заходу та США все це зробити», - сказав він.

Валерій Кондратюк наголосив на необхідності провести такі переговори із західними партнерами, які допоможуть не просто поставити війну на паузу, а досягнути тривалого миру під гарантії та за безпосередньої участі США.

«Європа визнає, що без Сполучених Штатів вона сама не спроможна забезпечити безпеку України. І це не лише питання присутності контингенту, бо сьогодні йдеться про розміщення 30 тисяч, але треба мати 90 тисяч - для ротації», - зауважив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 країн готові гарантувати безпеку України.

Раніше український президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку».