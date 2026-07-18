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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
697
Час на прочитання
1 хв

Коли краще перетинати кордон: прикордонники назвали години без черг

У Державній прикордонній службі України радять перетинати кордон у будні дні та вранці. Саме в цей час на більшості пунктів пропуску черги мінімальні або взагалі відсутні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Можна застрягнути у довгій черзі на кордоні, якщо обрати неправильний час

Можна застрягнути у довгій черзі на кордоні, якщо обрати неправильний час / © ДПСУ

У Державній прикордонній службі України рекомендують планувати перетин кордону на ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску є найменшим.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.

«Для автомобілістів оптимально виїжджати з України у будні дні, а повертатися — у вихідні, коли черги зазвичай менші», — сказала вона.

Речниця також розповіла про сезонні зміни в інтенсивності руху через державний кордон.

Червень характеризувався перевагою виїзду над в’їздом. Наприкінці місяця ми вже спостерігали зміну тенденції. У липні пасажиропотік очікується приблизно 50 на 50, з можливою невеликою перевагою виїзду з України. А вже у серпні переважатиме в’їзд в Україну над виїздом», — додала Бурда.

Раніше у ДПСУ пояснили, як громадяни можуть отримати штамп у паспорті про перетин державного кордону на тлі повідомлень про посилення в окремих європейських країнах вимог до підтвердження легального перебування українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
697
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