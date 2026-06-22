Коли краще перетинати кордон: у ДПСУ назвали години без черг

Кордон / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Близько половини всього пасажиропотоку зосереджено саме на кордоні з Польщею. Через це вже ближче до обіду та у вечірні години там зазвичай утворюються черги.

Про це в ефірі «Київ24» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як акцентував Демченко, є статистика, що допомагає обрати найкращий момент для перетину кордону.

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«В будні дні, особливо у ранкові години, черг практично немає», — пояснив він.

За даними ДПСУ, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок. Також останніми днями зріс трафік на кордоні з Угорщиною. Зокрема, навантаження спостерігається поблизу пунктів пропуску «Тиса» та «Лужанка».

У Державній прикордонній службі радять перед поїздкою перевіряти ситуацію на пунктах пропуску. Інформація про завантаженість оновлюється кожні три години.

Раніше йшлося про те, що черги на кордоні з Польщею сягають 12 годин і більше. Особливо складна ситуація для пасажирів автобусів у пункті «Шегині — Медика». Причина — ремонт на польському боці, через який пропуск транспорту суттєво сповільнився, а автобуси рухаються значно повільніше, ніж очікувалося. З’явилися «сірі» послуги за великі гроші — людям пропонують підвезення до кордону або об’їзд черги за суму до 250 євро.

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