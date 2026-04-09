Процес мобілізації в Україні регулюється чіткими правилами, але існують законні випадки, коли її можна тимчасово призупинити або відкласти.

Експертка, адвокатка Олена Воронкова з бюро «Івана Хомича» розповіла про це «РБК-Україна».

Вона назвала підстави, що захищають військовозобов’язаних. А також пояснила, чи варто звертатися до суду для зупинки мобілізації.

Основні способи тимчасово призупинити мобілізацію

Є кілька законних випадків, коли мобілізаційний процес може бути тимчасово призупинений або поставлений на паузу.

Подана заява на відстрочку

Якщо людина оформила таку заяву, її не можуть закликати до війська до моменту розгляду документа. Як зазначає адвокатка Олена Воронкова, це перша і найпоширеніша підстава, хоча на практиці трапляються різні ситуації, які також можна оскаржити.

Перед тим як подавати відстрочку, важливо переконатися, що у вас є законні підстави для цього.

Бронювання або офіційна відстрочка

Якщо військовозобов’язаний перебуває під бронюванням, призовні заходи щодо нього тимчасово не проводяться.

Повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Під час перевірки стану здоров’я мобілізація призупиняється, особливо якщо виявляються медичні протипоказання.

Ще один, менш поширений, але законний механізм — судове забезпечення позову. За словами Олени Воронкової, це застосовується, коли оскаржують постанову ВЛК або процедуру призову. Заява до суду може тимчасово зупинити мобілізацію, хоча суди погоджуються на це доволі рідко.

«Якщо ми оскаржуємо постанову ВЛК або процедуру, коли його хочуть призвати, подаємо заяву про забезпечення позову шляхом зупинення процедури мобілізації. Дуже рідко суд погоджується, але це один із механізмів», — зазначає Олена Воронкова.

Нагадаємо про колізію щодо ВЛК під час мобілізації в Україні. У Мережі обговорюють те, що з одного боку, за законом заброньовані військовозобов’язані не мають обов’язку проходити медичний огляд.

З іншого, люди повідомляють про отримання повісток на ВЛК, а деякі юристи наголошують: наявність броні чи відстрочки не означає, що людину не можуть викликати до ТЦК.