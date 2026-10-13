Коли може закінчитися війна: ексголовком Олександр Сирський назвав головні умови

Олександр Сирський / © ТСН.ua

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Колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна зрештою завершиться переговорами, однак їхній результат напряму залежатиме від ситуації на полі бою та здатності України стримувати російську армію.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

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Відповідаючи на запитання, чи Україна зараз перемагає або програє у війні, Сирський зазначив, що однозначно оцінити ситуацію неможливо.

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За його словами, війна — це не лише протистояння армій, а й змагання технологій, промислових і фінансових можливостей держав, а також підтримки їхніх союзників.

«Я не міг би так однозначно сказати, перемагає чи програє. Вже сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка, ви ж знаєте плани, може розвернутися і піти в Європу, — це вже подвиг нашої держави і подвиг всього українського народу», — сказав Сирський.

Як може закінчитися війна

На думку Сирського, всі війни зрештою завершуються політичними переговорами, але позиції сторін за столом переговорів визначаються результатами бойових дій.

«Всі війни колись закінчуються, і це роблять політики шляхом ведення переговорів. Всі ті переговори базуються на результатах ведення бойових дій, тому роль армії в результатах цих переговорів визначальна», — заявив він.

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Сирський пояснив, що переговори можуть проходити зовсім по-різному залежно від ситуації на фронті. Одна справа — вести їх на тлі відступу та погіршення становища, і зовсім інша — коли противник не має суттєвої переваги та зазнає великих втрат.

За його словами, Росія щодня втрачає приблизно 1,5 тисячі військовослужбовців.

«Тому всі переговори, звичайно, залежать від успіху ведення бойових дій», — наголосив Сирський.

Коли можливий прогрес у переговорах

Назвати конкретний термін можливого завершення війни Сирський не став.

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За його словами, прогрес у досягненні миру залежить від багатьох факторів — насамперед від стійкості українського суспільства та подальшої підтримки партнерів і союзників.

«Це залежить від багатьох чинників. І, звичайно, стійкості не тільки нашого народу, а і підтримки з боку наших партнерів і союзників», — підсумував Сирський.

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