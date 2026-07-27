Коли може закінчитися війна в Україні: у Fire Point назвали головну умову

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Війна проти Росії триватиме до повного відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року, а Київ не повинен погоджуватися на жодні компроміси щодо окупації своїх земель.

Про це «В гостях у Гордона» заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Коли закінчиться війна в Україні — версія Штілермана

На думку експерта, ключовою умовою для довгострокової безпеки та стабільного розвитку України є або повний розпад Російської імперії, або створення масштабної буферної зони на території держави-агресорки.

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«Зрозумійте, ця війна не зможе закінчитися, доки ми не відновимо кордони 1991 року. Ніколи не визнавайте жодної окупації. Не погоджуйтеся з окупацією, це раз. І доти, доки ми не зруйнуємо Російську імперію або не створимо якусь п’ятисоткілометрову демілітаризовану зону на території Росії, якщо вона не розвалиться», — наголосив Штілерман.

Очільник Fire Point застеріг, що заморожування конфлікту чи поступки територіями матимуть негативні наслідки для економіки та безпеки країни. У разі збереження нинішнього стану речей Україна буде змушена постійно жити під загрозою з боку агресивних сусідів.

«Ви розумієте, що ми перетворимося на країну, під боком у якої живе просто агресивний сусід. Нам доведеться витрачати величезні кошти на протистояння цьому сусідові. Плюс це ще Білорусь, що нависає зверху. Величезна територія — 3 000 км кордонів з ворожими державами. Це завжди буде знижувати інвестиційну привабливість України», — зазначив він.

Штілерман підсумував, що це питання потребує серйозного та ретельного політичного підходу, однак висловив переконання, що Україна наразі має всі необхідні можливості для його остаточного вирішення.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Штілерман заявляв, що перші удари українською балістичною зброєю по ключових об’єктах у Москві та на території Росії можуть відбутися восени цього року, однак точні терміни залежатимуть від результатів майбутніх випробувань ракетних двигунів.

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