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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
778
Час на прочитання
2 хв

Коли може закінчитися війна в Україні: у Fire Point назвали головну умову

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман пояснив, за якої умови Україна зможе завершити війну.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 коментар
Денис Штілерман

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Війна проти Росії триватиме до повного відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року, а Київ не повинен погоджуватися на жодні компроміси щодо окупації своїх земель.

Про це «В гостях у Гордона» заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Коли закінчиться війна в Україні — версія Штілермана

На думку експерта, ключовою умовою для довгострокової безпеки та стабільного розвитку України є або повний розпад Російської імперії, або створення масштабної буферної зони на території держави-агресорки.

«Зрозумійте, ця війна не зможе закінчитися, доки ми не відновимо кордони 1991 року. Ніколи не визнавайте жодної окупації. Не погоджуйтеся з окупацією, це раз. І доти, доки ми не зруйнуємо Російську імперію або не створимо якусь п’ятисоткілометрову демілітаризовану зону на території Росії, якщо вона не розвалиться», — наголосив Штілерман.

Очільник Fire Point застеріг, що заморожування конфлікту чи поступки територіями матимуть негативні наслідки для економіки та безпеки країни. У разі збереження нинішнього стану речей Україна буде змушена постійно жити під загрозою з боку агресивних сусідів.

«Ви розумієте, що ми перетворимося на країну, під боком у якої живе просто агресивний сусід. Нам доведеться витрачати величезні кошти на протистояння цьому сусідові. Плюс це ще Білорусь, що нависає зверху. Величезна територія — 3 000 км кордонів з ворожими державами. Це завжди буде знижувати інвестиційну привабливість України», — зазначив він.

Штілерман підсумував, що це питання потребує серйозного та ретельного політичного підходу, однак висловив переконання, що Україна наразі має всі необхідні можливості для його остаточного вирішення.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Штілерман заявляв, що перші удари українською балістичною зброєю по ключових об’єктах у Москві та на території Росії можуть відбутися восени цього року, однак точні терміни залежатимуть від результатів майбутніх випробувань ракетних двигунів.

Раніше ми писали, РФ використовує нові методи для підготовки терактів в Україні, однак контррозвідка СБУ діє на випередження.

Також ми писали, якщо залучення північнокорейських сил 2024 року президент України назвав «першим кроком до світової війни», то безпосереднє протистояння України з Іраном у Каспійському морі можна вважати другим кроком.

Коментарі (1)
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anz2348
21:01, 2026.07.27
Війна буде тривати постійно. Це 100%. Вона не закінчиться. Після відлову людей на вулицях, будуть пошуки інших способів. Страшно уявити які реальні цифри...
Дата публікації
Кількість переглядів
778
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