Коли може завершитися війна в Україні: у Єврокомісії поділилися очікуваннями

Європейська комісія наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року. Це випливає з планування фінансової допомоги для України на 2026 та 2027 роки.

Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада, пише «Європейська правда».

Фон дер Ляєн визнає, що масштаб дефіциту фінансування України є значним.

«Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду — за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами — Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування», — написала фон дер Ляєн очільникам держав Євросоюзу.

Також вона нагадує, що у жовтні 2025 року Європейська рада зобов’язалася вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки. Йдеться, зокрема, про військові та оборонні зусилля.

Чотири параметри фіндопомоги для України

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, фінансування має:

бути швидко доступним, а перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

не створювати додаткового фіскального навантаження для України;

забезпечувати гнучкість, враховуючи значні невизначеності щодо точних потреб України;

справедливо розподілятися серед міжнародних партнерів ЄС.

