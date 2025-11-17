ТСН у соціальних мережах

Коли може завершитися війна в Україні: у Єврокомісії поділилися очікуваннями

План фінансової допомоги для України з боку європейських партнерів свідчить про очікування, що війна має завершитися до кінця 2026 року.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Європейська комісія наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року. Це випливає з планування фінансової допомоги для України на 2026 та 2027 роки.

Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада, пише «Європейська правда».

Фон дер Ляєн визнає, що масштаб дефіциту фінансування України є значним.

«Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду — за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами — Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування», — написала фон дер Ляєн очільникам держав Євросоюзу.

Також вона нагадує, що у жовтні 2025 року Європейська рада зобов’язалася вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки. Йдеться, зокрема, про військові та оборонні зусилля.

Чотири параметри фіндопомоги для України

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, фінансування має:

  • бути швидко доступним, а перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

  • не створювати додаткового фіскального навантаження для України;

  • забезпечувати гнучкість, враховуючи значні невизначеності щодо точних потреб України;

  • справедливо розподілятися серед міжнародних партнерів ЄС.

Раніше експерт пояснив, чи має Трамп план завершення війни в Україні.

Як вважає кандидат політичних наук Євген Магда, США бракує політичної рішучості застосовувати ефективні економічні й санкційні заходи проти Росії. Тож, додає він, у адміністрації Трампа навряд чи є чіткий план завершення війни з американським лідерством. Примітно, що саме на цьому невпинно наполягав сам голова Штатів.

“Просто у Сполучених Штатів немає політичної волі, і це виглядає дивним для країни, яка позиціонує себе як лідер сучасного демократичного світу. Немає волі для того, щоб по Росії завдавати потужних економічних ударів”, — додав експерт.

