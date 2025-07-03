Коли можна забрати у людини українське громадянство: в Раді відповіли

Прапор України / © Unsplash

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Стаття 25 Конституції України чітко забороняє позбавляти громадянства України, особливо громадян, які народилися на її території. Проте важливо розрізняти поняття позбавлення і припинення громадянства — це дві різні юридичні процедури.

Про це нагадав народний депутат Сергій Власенко в ефірі КИЇВ24.

За словами Власенка, стаття 4 Конституції закріплює єдине громадянство в Україні, що відповідає унітарній державі. Це означає, що немає окремих громадянств для областей чи регіонів. Отже, будь-які спроби позбавлення громадянства суперечать Конституції.

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Водночас припинення громадянства можливе за законом, зокрема у випадку, коли людина добровільно отримала громадянство іншої країни, не вирішивши при цьому всі питання щодо свого українського громадянства.

Саме на цій підставі було припинено громадянство деяких відомих осіб, зокрема Ігоря Коломойського та Ануфрія. Рішення про припинення громадянства ухвалює виключно президент України.

Наразі тривають законодавчі процеси щодо легалізації подвійного громадянства. Після ухвалення відповідного закону та його підписання президентом українці зможуть офіційно отримувати другий паспорт без втрати українського громадянства.

При цьому питання, чи можуть особи, позбавлені громадянства раніше, повернути український паспорт, залишаються відкритими і, ймовірно, вирішуватимуться через судову практику.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства митрополита Онуфрія (Березовського), очільника УПЦ Московського патріархату.

Згідно з інформацією Служби безпеки України, Орест Березовський, відомий як митрополит Онуфрій, у 2002 році добровільно отримав громадянство Російської Федерації, проте не повідомив про це українські органи влади. При цьому він продовжував користуватися українським паспортом і статусом громадянина України.

Це перше за час війни гучне рішення щодо найвищого церковного ієрарха УПЦ Московського патріархату в Україні.

У СБУ також нагадали, що митрополит Онуфрій підтримує зв’язки з Московською патріархією і активно протидіяв здобуттю канонічної незалежності Української православної церкви від Москви, особливо у період боротьби за Томос про автокефалію наприкінці 2018 — на початку 2019 року.

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