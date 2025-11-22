Коли українці отримають виплати за “Зимовою підтримкою”: Зеленський розповів

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну реалізацію програми «Зимової підтримки» та анонсував початок перших виплат вже наступного тижня.

Про це він повідомив у соцмережах.

Про це президент заявив за підсумками доповіді урядовців. За його словами, станом на сьогодні зафіксовано майже 10 мільйонів заявок від громадян, поданих через застосунок «Дія» та мережу «Укрпошти».

«Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року», — повідомив Володимир Зеленський.

Як зазначив Володимир Зеленський, більш ніж 2 мільйони заявок стосуються допомоги на дітей. Громадянам необхідно оформити заявку на зимову підтримку до Різдва.

Президент також підкреслив, що уряд забезпечить увесь необхідний фінансовий ресурс для програми. Він очікує, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік.

Нагадаємо, в Україні від 21 листопад можна подавати заявки на отримання 6 500 грн в межах програми «Зимової підтримки». Цю грошову допомогу можуть отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Гроші нараховуються за рахунок державного бюджету. Програма стосуватиметься приблизно 600 тисяч громадян.