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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Коли очікувати масованого удару РФ: у Повітряних силах відповіли на чутки про нові обстріли

Юрій Ігнат розповів, за якими ознаками ПС дізнаються про масовану атаку, і назвав ознаки підготовки ворога до ударів. Новина допонюється

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Юрій Ігнат закликав не вірити анонімним «вкидам» про обстріли: де шукати правду про загрозу

Юрій Ігнат закликав не вірити анонімним «вкидам» про обстріли: де шукати правду про загрозу

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, чи варто найближчим часом очікувати нового масованого удару РФ.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував, що в одному з Телеграм-каналів стверджували, нібито РФ закінчила підготовку до чергового масованого обстрілу.

«Не хочу нікого ображати, кожен телеграм-канал має свою аудиторію, і хтось довіряє тому чи іншому каналу, тому що стиль ведення зовсім різний, можна собі там дозволяти певні слова писати і так далі. Але є офіційні джерела інформації», — відповів представник Повітряних сил.

Він нагадав, що держава має чітку та перевірену систему інформування населення.

«Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб», — підкреслив Юрій Ігнат.

Як військові дізнаються про підготовку ворожих атак

За словами представника ПС, оцінка ризиків відбувається безперервно. Кожного вечора військове керівництво отримує детальну картину, чи є ознаки підготовки до масованого удару.

Фактори, які свідчать про підготовку до удару:

  • спорядження крилатими ракетами літаків стратегічної авіації РФ;

  • фіксація певного радіообміну щодо підготовки атаки;

  • активний рух ракетоносіїв у Чорному морі;

  • логістичні процеси та безпосередня підготовка до запусків дронів-камікадзе типу «Шахед».

Також він зауважив, що зараз перед ракетним ударом, РФ переважно запускає великі рої «Шахедів», щоб виснажити українську ППО.

«Про підготовку „Шахедів“ тут говорити і не доводиться, ви ж бачите, що Шахеди — це невід’ємна частина масованого удару. Якщо масований удар — іде балістика, ідуть крилаті ракети наземного, морського, повітряного базування, тоді є багато-багато Шахедів, „Гераней“ і пародій, власне, тих дронів-імітаторів, які покликані перевантажити систему протиповітряної оборони», — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що у Києві померла 18-річна дівчина, яка постраждала під час масованої атаки РФ 2 червня.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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