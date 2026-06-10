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Коли очікувати масованого удару РФ: у Повітряних силах відповіли на чутки про нові обстріли
Юрій Ігнат розповів, за якими ознаками ПС дізнаються про масовану атаку, і назвав ознаки підготовки ворога до ударів. Новина допонюється
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, чи варто найближчим часом очікувати нового масованого удару РФ.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Ігнат прокоментував, що в одному з Телеграм-каналів стверджували, нібито РФ закінчила підготовку до чергового масованого обстрілу.
«Не хочу нікого ображати, кожен телеграм-канал має свою аудиторію, і хтось довіряє тому чи іншому каналу, тому що стиль ведення зовсім різний, можна собі там дозволяти певні слова писати і так далі. Але є офіційні джерела інформації», — відповів представник Повітряних сил.
Він нагадав, що держава має чітку та перевірену систему інформування населення.
«Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб», — підкреслив Юрій Ігнат.
Як військові дізнаються про підготовку ворожих атак
За словами представника ПС, оцінка ризиків відбувається безперервно. Кожного вечора військове керівництво отримує детальну картину, чи є ознаки підготовки до масованого удару.
Фактори, які свідчать про підготовку до удару:
спорядження крилатими ракетами літаків стратегічної авіації РФ;
фіксація певного радіообміну щодо підготовки атаки;
активний рух ракетоносіїв у Чорному морі;
логістичні процеси та безпосередня підготовка до запусків дронів-камікадзе типу «Шахед».
Також він зауважив, що зараз перед ракетним ударом, РФ переважно запускає великі рої «Шахедів», щоб виснажити українську ППО.
«Про підготовку „Шахедів“ тут говорити і не доводиться, ви ж бачите, що Шахеди — це невід’ємна частина масованого удару. Якщо масований удар — іде балістика, ідуть крилаті ракети наземного, морського, повітряного базування, тоді є багато-багато Шахедів, „Гераней“ і пародій, власне, тих дронів-імітаторів, які покликані перевантажити систему протиповітряної оборони», — сказав Ігнат.
Нагадаємо, що у Києві померла 18-річна дівчина, яка постраждала під час масованої атаки РФ 2 червня.