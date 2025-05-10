Коли очікувати потепління у травні та яким буде літо 2025: прогнози синоптиків

Погода в Україні / © Associated Press

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Синоптики розповіли, коли очікувати потепління у Києві та регіонах. Також вони зробили прогноз погоди на літо 2025.

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Прогнози синоптиків на травень

За попередніми прогнозами синоптиків, з початку травня у деяких областях України, а з середини місяця по всій країні, мало встановитися метеорологічне літо. Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв’ю для NV попередила про холодні атмосферні фронти, які принесуть в Україну зниження температури повітря, вночі місцями до заморозків, і дощі. Через їх дію настання метеорологічного літа в країні переноситься. За її словами, після нічних заморозків 8 травня тепло все ще не буде. Дощитиме й 10 травня.

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«В країні переважатиме похмура погода, хоча сонечко буде проглядати, але не так часто, як хотілося б. 9 травня у північних областях місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі +1…+7 на заході й півночі, на решті території країни +6…+12. Вдень 9−10 травня в західних і північних областях +7…+13, в усіх інших регіонах вже 14…+20. Починаючи з 12 травня синоптики очікують зміни повітряних потоків, і це може вплинути на погоду й температурний режим, — буде потепління, але не різке», — зазначила Птуха.

Про те, що у суботу, 10 травня, буде дощити, каже і метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначає, що нестійка та дощова погода утримається у південних, центральних та західних регіонах. У західній частині місцями пройдуть значні опади. На решті країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура вдень +8…+13 °С; в решті регіонів +14…+19 °С. У неділю, 11 травня, на більшій частині України пройдуть дощі, часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних та центральних областях +8…+13 °С.

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Яким буде літо 2025 в Україні

Також синоптики вже беруться розповідати, яким може бути літо 2025 в Україні. Спрогнозувати, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв’ю «Говорить Суханов» розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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«Останні декада травня і середина травня — можна вважати, що це вже літо. І там вже пішли інтенсивні процеси: грози, гради, шквали, якщо звичайно не буде вторгнення холодного повітря», — зазначила синоптикиня.

Вона пояснила, що Україна знаходить у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури.

«У квітні-травні майже щороку відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до 0° або до „мінусів“, — пояснює Голеня.

Голеня додала, як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище +20°…+25°, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар.

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При цьому спостерігаються грози, може випадати град, зливи також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень. Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше.

«Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А чим вище температурний режим, відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної. Її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися», — завершила Голеня.

Раніше йшлося про те, що найближчими днями Україну накриють опади, а в деяких регіонах очікується різке похолодання.