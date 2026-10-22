Коли осінні канікули 2026: дати відпочинку школярів у Києві, Львові та інших містах

Коли осінні канікули 2026

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Не минуло й двох місяців навчання у школі, як у дітей вже розпочинаються осінні канікули. Проте не всім українським школярам вдасться відпочити від граніту науки, адже навчальні заклади самі вирішують, чи йти дітям на канікули. Ділимося, коли розпочинаються осінні канікули 2026 року в різних містах України.

Про це пише «24 Освіта».

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Осінні канікули 2026: коли розпочинаються у містах України

Офіційно навчальний рік у школах триває до 30 червня 2027 року. При цьому єдиного загальнонаціонального календаря для завершення уроків, проведення останніх дзвоників чи виходу на літні канікули немає. Школи самі визначатимуть свій графік навчання.

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У МОН повідомляли, що кожен освітній заклад має право самостійно коригувати терміни навчання та відпочинку протягом року, зважаючи на безпекову ситуацію та погодні умови. Остаточний розклад затверджують у школах.

Осінні канікули починаються в більшості шкіл наприкінці жовтня, а саме з 26 числа.

Київ : школярі відпочиватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.

Львів : для переважної більшості шкіл Львова канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада.

Чернівці : більшість міських гімназій та ліцеїв відправлять учнів на перепочинок з 26 жовтня до 1 листопада.

Тернопіль : у тернопільських школах канікули розпочнуться 26 жовтня та завершаться 1 листопада.

Дніпро : школярі підуть на канікули 31 жовтня і повернуться до навчання після 8 листопада.

Ужгород: в ужгородських школах відпочинок стартує 26 жовтня й триватиме до 1 листопада.

Рівне : канікули триватимуть також з 26 жовтня до 1 листопада.

Луцьк : школярі підуть на осінні канікули з 26 жовтня до 1 листопада.

Хмельницький : канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада.

Кропивницький : однакової дати канікул немає, кожна школа визначає їх самостійно.

Івано-Франківськ : діти йдуть на відпочинок з 26 жовтня до 1 листопада.

Черкаси : канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада.

Полтава : канікули у більшості шкіл триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада.

Одеса та область : частина шкіл не йде на осінні канікули — у 50 громадах 270 шкіл перенесли ці дні на кінець грудня за порадою обласного департаменту освіти.

Кам’янець-Подільський: осінніх канікул тут не буде, бо місцеві школи вирішили збільшити тривалість відпочинку школярів у грудні.

Школа та освіта: останні новини

Нагадаємо, результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025 свідчать, що майже 45% українських 15-річних підлітків не досягли базового рівня читацької грамотності. Вони спроможні зчитати лише буквальний зміст коротких текстів, тоді як виявлення неочевидних зв’язків та формулювання власних висновків є для них складним завданням.

Базовий рівень продемонстрували 55% школярів, а найвищого досяг лише 1%. Також зафіксовано гендерний розрив у читанні: дівчата набрали в середньому 434 бали проти 402 у хлопців.

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У тестуванні взяли участь майже 9 тисяч учнів і студентів із 297 навчальних закладів у 17 областях України. Результати з інших предметів також демонструють виклики: з математики базовий поріг подолали 54% підлітків, а з природничо-наукових дисциплін — 65%. Загалом, якість знань залишається на рівні 2022 року.

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