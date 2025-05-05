Коли останній дзвоник у школах України 2025 року: дати за областями

Останній дзвоник в Україні / © УНІАН

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Дати останнього дзвоника 2025 року в школах України відрізнятимуться. Кінець навчального року офіційно буде 30 червня. Але якщо буде виконано шкільну програму, учні можуть піти на канікули вже після 30 травня.

Коли буде останній дзвоник в українських школах 2025 року — читайте на ТСН.ua.

Згідно із заявою Міністерства освіти та науки України, кожна школа у межах навчального року 2024-2025 може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року у погоджених урядом межах.

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Коли останній дзвоник у Києві?

Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня. За інформацією Київської міської державної адміністрації, протягом 31 травня-30 червня столичні заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1-10 класів.

Коли останній дзвоник у Черкасах?

Останній дзвоник у Черкасах також відбудеться 30 травня. Про це ще у лютому повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

Коли останній дзвоник у Луцьку?

Навчальний процес у школах Луцької громади має завершитися до 1 червня. Останні дзвоники в закладах середньої освіти запланували на 30-31 травня. Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Коли останній дзвоник у Рівному?

Останній дзвоник у Рівному запланований на 30 травня, повідомили у міській раді.

Коли останній дзвоник у Чернівцях?

Навчальний рік у більшості шкіл Чернівців завершиться 30 травня, повідомили в Управлінні освіти міської ради. Педагогічні ради шкіл самостійно визначають день проведення останнього дзвоника.

Коли останній дзвоник у Харкові?

У школах Харкова навчання завершиться 30 травня. З міркувань безпеки останні дзвоники відбудуться онлайн, повідомила директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Коли останній дзвоник у Кривому Розі?

Навчальний рік у Кривому Розі закінчиться 31 травня, повідомила очільниця департаменту освіти та науки міськради Тетяна Кріпак.

Коли останній дзвоник в Одеській області?

В Одеській області навчальний рік завершиться 30 травня. Це єдина дата для шкіл усього регіону, повідомили в обласному департаменті освіти. Щодо останнього дзвоника, то в Одеській військовій адміністрації порадили не влаштовувати велелюдних зібрань з міркувань безпеки. Формат проведення заходів школи обирають самостійно, під особисту відповідальність кожного керівника, за рішенням засновників. Йдеться лише про ті заклади освіти, де є укриття.

Коли останній дзвоник у Львові?

У Львові заклади освіти самостійно визначають дати початку та закінчення літніх канікул. Але для більшості учнів літній відпочинок розпочнеться 1 червня. Водночас у деяких школах навчання триватиме до середини червня.

Коли останній дзвоник в Івано-Франківську?

В Івано-Франківську у більшості ліцеїв та гімназій навчальний рік завершиться 30 травня, повідомила директорка Департаменту освіти та науки міськради Вікторія Дротянко. Кожен заклад освіти сам обирає, коли проводити останній дзвоник.

Коли останній дзвоник у Тернополі?

Останній дзвоник у школах Тернополя відбудеться 30 травня, повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Цього ж дня останній дзвоник пролунає і в більшості громад області. Однак у деяких школах це відбудеться на початку червня, повідомила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Нагадаємо, раніше Міносвіти України офіційно спростувало інформацію про нібито скорочення літніх канікул на місяць 2025 року. Такі чутки з’явилися в соцмережах, однак у МОН запевнили, що це фейк.

До слова, в Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні. Це передбачено указом Міносвіти.