Коли почнеться серійне виробництво ракет «Сапсан» і «Фламінго»: відповідь генерала

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

Український оборонно-промисловий комплекс готується розгорнути серійне виробництво оперативно-тактичних ракетних комплексів. Так, «Сапсан» і «Фламінго» можуть поставити «на потік» на початку 2026 року.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, серійне виробництво — непростий процес, він потребує багато компонентів. І, звісно, така справа потребує часу.

«Оцінка фахівців: якщо не до кінця цього року, то вже на початку наступного „на потоці“ будуть „Сапсан“, „Фламінго“ та інші перспективні ракетні програми», — завершив він.

Раніше йшлося про розробку унікальної ракети «Фламінго». Раніше у виробництві такого озброєння не було потреби.

«Ми йдемо в напрямку тієї зброї, яка тривалий час скорочувалася або знищувалася, тому що у ній не було потреби», — зазначив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

«Фламінго» компанії Fire Point, із дальністю до 3000 км і бойовою частиною у 1000 кг — яскравий приклад. Це зразок озброєння, якого не існує у світі, тому що не було таких потреб. А в України наразі є потреба — навантажувати протиповітряну оборону ворога, завдавати значних ударів з великою кількістю корисного навантаження.