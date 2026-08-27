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Коли почнуться переговори про мир: політолог оцінив шанси на зупинку війни
Повне припинення бойових дій найближчим часом малоймовірне, але саміт G20 у США може відкрити вікно можливостей для переговорів, вважає політолог Володимир Фесенко.
Повне припинення бойових дій найближчим часом малоймовірне, але «вікно можливостей» для реального переговорного процесу може з’явитися від саміту G20 у США.
Про це в етері «Київ24» заявив політолог Володимир Фесенко.
«Йдеться саме про початок переговорів, а не гарантоване завершення війни. Активізація дипломатії може залежати від позиції США, залучення Китаю та країн Глобального Півдня», — сказав політолог.
Зазначимо, що саміт G20 у США пройде 14–15 грудня 2026 року.
Фесенко наголосив, що реальні домовленості можливі лише за умови зміни ситуації на фронті та посилення міжнародного тиску на Росію.
Днями в Кремлі зробили заяву про продовження війни та переговори з Україною. Речник Путіна Пєсков узявся стверджувати, що Росія хотіла б вирішувати поставлені перед нею завдання мирним шляхом, однак через начебто відсутність такої можливості продовжує війну проти України, аби захищати власні інтереси.