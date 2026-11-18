Зимові канікули у школі / © ТСН

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В Україні не існує єдиного графіка зимових канікул 2026-2027 навчального року— дати відпочинку затверджує педрада кожної школи окремо. Поки в одних містах школярі відпочиватимуть два тижні, в інших канікули триватимуть майже місяць.

ТСН.ua розібрався, коли діти підуть на зимові канікули в різних регіонах.

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У більшості українських шкіл зимові канікули розпочнуться орієнтовно 24-28 грудня 2026 року та триватимуть до 10 січня 2027 року. До навчання школярі зможуть повернутися 11 січня.

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Водночас Міністерство освіти і науки України не визначає єдині для всіх закладів дати зимових канікул. Відповідно до роз’яснення відомства від 3 липня, 2026-2027 навчальний рік триватиме від 1 вересня 2026-го до 30 червня 2027 року. Конкретні дати завершення навчання та тривалість літнього відпочинку школи встановлюють самостійно.

На це також звертає увагу лист МОН № 1/16209-26 від 28 липня. У документі зазначено, що структуру та тривалість навчального року затверджує педагогічна рада закладу освіти. Водночас загальна тривалість канікул упродовж навчального року має становити щонайменше 30 календарних днів.

Дати 24 грудня — 10 січня, які деякі медіа подають як загальний графік МОН, фактично відповідають рекомендаціям Департаменту освіти та науки Києва. Згідно з ними, перший семестр завершується 23 грудня, а другий розпочинається 11 січня. Тож ці дати не можна вважати єдиним розкладом зимових канікул для всіх шкіл України.

Коли зимові канікули 2026 року у школах — дати за містами

Терміни зимового відпочинку школярів можуть відрізнятися залежно від міста та конкретного навчального закладу. Єдиного календаря для всіх шкіл немає, оскільки дати канікул визначають самі заклади освіти з урахуванням рекомендацій місцевої влади та особливостей організації навчання.

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У МОН наголошують, що структуру і тривалість навчального року затверджують педагогічні ради шкіл. За потреби навчальні заклади можуть коригувати канікулярний період з огляду на безпекову ситуацію, перебої з електропостачанням або погодні умови.

Згідно з опублікованими даними, у різних містах зимові канікули попередньо заплановані на такі періоди:

Київ — від 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. До занять учні мають повернутися 11 січня;

Львів — від 24 грудня 2026 року до 6 січня 2027 року;

Харків — орієнтовно від 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. В окремих школах канікули можуть розпочатися 25, 26 або 28 грудня;

Одеса — від 26 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Водночас у деяких школах Одеської області зимовий відпочинок буде довшим через перенесення осінніх канікул;

Дніпро — від 25 грудня 2026 року до 6 січня 2027 року;

Черкаси — від 25 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

Запоріжжя — орієнтовно від 28 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

Полтава — у деяких школах канікули заплановані від 24 грудня 2026 року до 24 січня 2027 року;

Рівне — від 19 грудня 2026 року до 3 січня 2027 року;

Хмельницький — від 19 грудня 2026 року до 3 січня 2027 року;

Тернопіль — від 14 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року.

Зауважимо, навіть у межах одного міста дати можуть відрізнятися. Тому батькам варто перевірити актуальний графік на офіційному сайті школи або уточнити його у класного керівника.

Календар навчання також може коригуватися залежно від безпекової ситуації та наявності електроенергії. Зокрема, у січні 2026 року в Києві зимові канікули подовжили до 1 лютого через ситуацію в енергетиці, а очне навчання відновили 2 лютого.

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До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15082-д, який дозволяє учням 10-11 класів 2026/2027 навчального року закінчити навчання та отримати атестат у своїй школі, навіть якщо її реорганізують або змінять тип. Для цього навчальним закладам спростили процедуру ліцензування: документ на навчання старшокласників до кінця 2027/2028 навчального року видаватимуть автоматично протягом 10 днів без повних перевірок.

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