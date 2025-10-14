Коли погода стане трохи кращою: синоптик назвав дати

Собака. / © iStock

Найближчими днями в Україні дещо припиняться опади і стане трошки тепліше. Цього тижня вдень очікується +5°...+12°.

Про це повідомив синоптик Відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру Іван Семиліт в коментарі Погода УНІАН.

З його слів, у найближчі кілька днів атмосферний тиск в Україні зростатиме і дощі дещо зменшаться. Протягом 15-16 жовтня невеликий дощ буде на північному сході та півночі, а подекуди можливий навіть мокрий сніг.

На території України із заходу та північного заходу поширюватиметься прохолодна повітряна маса. Швидкість вітру буде в межах 5-12 метрів за секунду, що може тільки додавати прохолоди, пояснив синоптик.

Вночі температура повітря буде +1°...+7°. Водночас 15 жовтня на півдні, сході, у центрі та в Сумській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0°...-3°.

Вдень у переважній більшості областей очікується +5°...+12°. На півдні та південному сході країни - температура підніметься 15° тепла.

За його словами, найбільше опадів, хоч вони будуть і невеликі, очікується на півночі та північному сході. Найпрохолодніше, з невеликими дощами та місцями - з мокрим снігом, буде в Карпатах. Вночі у Карпатському регіоні температура може сягнути навіть -5°.

Також на запитання щодо подальшої погоди у жовтні, після 19 числа, Семиліт зауважив, що варто очікувати на чергові дощі. Втім, далі антициклон має принести трошки більше тепла, але істотним воно не буде.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на Україну сунуть дві хвилі похолодання. З його слів, починаючи від 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, у більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°С.

Зауважимо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що у жовтні в Україні очікується досить холодна погода, зокрема заморозки та нові опади. За її словами, другий місяць осені, на відміну від першого, який вважається перехідним місяцем від літа до осені — це вже справжня осінь.