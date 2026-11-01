Погода зміниться / © Pixabay

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В Україні на початку листопада температура почне знижуватися, а в окремих регіонах замість дощу може випасти перший мокрий сніг. Похолодання прийде 4 листопада.

Про це виданню «Телеграф» повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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За даними синоптика, холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

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Вдень температура переважно становитиме від 3 до 9°C тепла, а вночі опуститься місцями до 3°C морозу, в окремих областях можливі перші заморозки.

Найбільше шансів побачити перший сніг буде 6–7 листопада. У цей час Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади.

«У північних, північно-східних областях та Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. Подекуди він навіть зможе ненадовго вкрити землю шаром завтовшки 0,5–4 см. На півдні країни натомість переважатимуть дощі та мряка», — додав Кібальчич.

Раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми. Період передзим’я настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С.

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