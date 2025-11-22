Коли покращиться ситуація зі світлом: у ДТЕК зробили важливу заяву

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

Українські енергетики завершують декілька важливих ремонтів, після яких відключень світла повинно стати менше.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що російська терористична армія не припиняє обстрілів енергетичної інфраструктури, але українські енергетики продовжують свою роботу.

«Відновлення не зупиняється. Ремонтуються станції, підстанції та лінії. Енергетики будують тимчасові схеми заживлення, імпортують електроенергію та повертають у роботу пошкоджене обладнання», — повідомили у ДТЕК.

Якщо ворог не завдасть нового удару, уже невдовзі в українців буде більше світла в оселях.

«Уже найближчим часом кілька важливих ремонтів може бути завершено. Це має зменшити відключення світла, якщо не буде нових атак», — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК пояснили, що масштабні відключення світла в четвер, 19 листопада, пов’язані з вимушеним зменшенням генерації електроенергії на трьох українських АЕС. Російська терористична армія повітряними ударами пошкодила лінії, які передають електроенергію від атомних електростанцій.