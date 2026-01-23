Коли покращиться ситуація зі світлом в Україні: експертка озвучила прогноз

Світло / © unsplash.com

Ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою і значною мірою залежить від подальших планів ворога щодо обстрілів критичної інфраструктури.

Про це для «24 Каналу» розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру «We build Ukraine» Вікторія Войціцька.

За словами експертки, ключовим ризиком залишаються можливі спроби росіян повністю знищити об’єкти, що генерують тепло та електроенергію. Якщо ворогу вдасться реалізувати цей сценарій, ситуація у столиці може стати критичною.

Особливу увагу Войціцька звернула на вразливість лівого берега Києва.

«Якщо ворог спробує повністю знищити ключові об’єкти, ситуація в Києві стане дуже складною. Особливо для мешканців лівого берега, де є багатоповерхівки, що повністю залежать від електрики», — попередила вона.

Оскільки точні прогнози щодо обстрілів робити неможливо, кожна українська родина має самостійно подбати про свою безпеку.

Войціцька радить розробити чіткий план дій на випадок, якщо обставини погіршаться і світла чи тепла не буде тривалий час.

Водночас експертка наголосила на відповідальності влади — як місцевої, так і центральної.

«Влада мала б підготувати рішення. Особливо для тих людей, які потребують особливої уваги; для літніх людей. Що їм робити? Де їм пережити ці складні часи», — зазначила фахівчиня.

Коли чекати на покращення

Згідно з прогнозом, розраховувати на стабілізацію енергосистеми можна не раніше весни. Поточні умови залишатимуться складними щонайменше до початку — середини березня.

«Ситуація стане кращою, коли спадуть морози, а світловий день почне збільшуватися», — підсумувала Войціцька.

Нагадаємо, експерти попереджають, що проблеми з електропостачанням в Україні не зникнуть одразу після завершення війни. За оцінкою фахівців, на відновлення зруйнованих енергетичних потужностей знадобиться від трьох до п’яти років, оскільки швидко відбудувати великі теплоелектростанції практично неможливо й економічно недоцільно.

Натомість Україна поступово рухається до децентралізованої та «зеленої» енергосистеми, а громадянам радять уже зараз інвестувати у власну енергетичну стійкість — зокрема сонячні станції та системи накопичення енергії.