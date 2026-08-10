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Коли повернеться спека: синоптикиня розповіла про погодні гойдалки найближчих днів
У вівторок, 11 серпня, Україну накриє коротка хвиля спеки до +33 °C, яку вже наступного дня змінить комфортна прохолода до +20…+26 °C. З
У найближчі дні українців очікує контрастна погода: після сплеску спеки 11 серпня до більшості областей прийде відчутна прохолода. Проте вже наприкінці тижня високі температури знову повернуться.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у вівторок 11 серпня температура повітря у більшості областей протягом дня становитиме +29+33 градуси. У західних областях дещо прохолодніше — +23+28 градусів.
У середу, 12 серпня температура знизиться до +20+26 градусів. Лише на півдні та південному сході буде спекотніше, +28+31 градус.
У вівторок є ймовірність невеликих дощів на заході та півночі України. На решті території буде суха погода.
Погода у Києві
У Києві 11-го серпня спека очікується до +30 градусів. А вже 12-го серпня знову прохолодніше, +23+25 градусів. Суттєвих опадів не передбачається (можливі лише незначні краплі).
Погода до кінця тижня
За словами синоптикині, робочий тиждень загалом обіцяє помірну та комфортну температуру повітря. Однак уже на вихідних в Україні знову підпече — стовпчики термометрів піднімуться до +30…+34 °C.
«Проте вже серпень, ночі явно свіжіші, можна спати із відкритим вікном, з якого запливає розкішне смачне повітря зрілого літа», — підсумувала Діденко.
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, коли розжарить до +36 та де дощитиме до кінця тижня в Україні.