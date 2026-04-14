Коли Проводи 2026 року: важливі традиції і дати поминання рідних

Коли Проводи у 2026 році / © pixabay.com

Наступного тижня після Великодня заведено поминати померлих та ходити на кладовище. Ця традиція має декілька назв: Проводи, Радониця та Гробки. Поминання померлих цього тижня має назву «Провідний тиждень» і має декілька важливих церковних обрядів.

Коли Радониця 2026 року

Серед важливих великодніх традицій є поминання померлих. Зазвичай поминати рідних починають після Великодня. Наступний тиждень від Великодня має назву Провідний.

У різних регіонах України традиції Проводів можуть відрізнятися. Однак є і спільне: вони не розпочинаються раніше Світлого понеділка.

Традиція згадувати померлих після Великодня тягнеться з прадавніх часів. Православна церква України вважає, що Проводи можуть тривати від Світлого понеділка до початку Фоминого тижня (другий тиждень після Великодня).

За цей час необхідно встигнути вшанувати родичів, які вже спочили, відвідати кладовища та зробити там всі потрібні роботи. У цей тиждень також просять у церкві про поминальні молитви та за упокій душ рідних.

Раніше більш поширеною була традиція Радониці — загального поминального дня. Радониця припадає на дев’ятий день після Великодня. 2026 року це 21 квітня. Однак у Православній церкві України переконані, що ця традиція прийшла до нас з Росії.

Історично в Україні поминали померлих протягом усього тижня після Великодня. Нині цю традицію активно відновлюють.

Провідний тиждень 2026 року припадає на 20–26 квітня.

Точний час богослужінь визначається у кожній парафії та церкві окремо, адже найчастіше люди мають можливість відвідати їх вихідними.

За греко-католицькою традицією поминання померлих також відбувається після Великодня, у другий чи третій день після свята. А також протягом Фоминої неділі.

Традиція вшановувати померлих після Великодня має велике значення, адже за віруваннями в цей час живі діляться з померлими радістю Воскресіння Христа. Вшановувати померлих потрібно молитвами та добрими справами.

Священники закликають утримуватися від пишних застіль на кладовищах.

Головні традиції на Проводи

На Проводи зазвичай дотримуються таких правил та традицій:

прибирають на кладовищах, де спочивають рідні;

до могил приносять свіжі квіти, поминальні страви чи солодощі;

принесену їжу можна роздати людям на кладовищі, надто нужденним;

на кладовищі чи у церкві читають молитви за спокій душ.

Вважається, що Проводи — це Великдень для померлих. За віруваннями, цього дня душі померлих спускаються на землю, аби розділити з рідними свято.

Цього дня не можна говорити про померлих погано, лаятися та сваритися. На Проводи не можна вживати алкоголь і влаштовувати застілля.

Традиція їсти на кладовищах поступово відходить. Замість цього на могилах рідних залишають солодощі, паски чи кутю.

Також за традиціями у Провідний тиждень не поминають людей, які скоїли самогубство — за православною традицією воно вважається одним із найтяжчих гріхів.

Самогубство вважається добровільною відмовою від життя, дарованого Богом. Тому людей, які наклали на себе руки, не поминають, адже вважають їх такими, що відвернулися від Бога. Молитися за упокій їхніх душ можна вдома.

І найголовніша традиція — на Великдень заборонено ходити на кладовище.